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Zimra embarks on an imported vehicle verification exercise – check for your name

November 17, 2019 Staff Reporter Car Renew 0

The Commissioner-General of the Zimbabwe Revenue Authority has notified the owners of vehicles that were imported in unclear circumstances to visit ZIM RA Loss Control Offices at ZB Centre corner First Street and Kwame Nkrumah in Harare for vehicle registration verification.

The vehicle owners are instructed to bring the vehicle together with all customs clearance documents pertaining to their vehicles not later than 23 November 2019.

#REGISTRATION
NUMBER CHASSIS NUMBER		VEHICLE MAKEOWNER NAME
1ABC0143AHTJA3GS500221025Toyota FortunerJephte r Nhike
2ABC0146AHTZZ69G905012637Toyota FortunerNobuhle Rosemary Kahuni
3ABS1297AA9G221MA7AKA0217Paramount Link trailerKenikari Trading
4ABS1298AA9G221MA8AKAl274Paramount Link trailerKenikari Trading
5ABS1299AA9G227MA7AKA0218Paramount Link trailerKenikari Trading
6ABV2160AHTZZ69G005027107Toyota FortunerClem ence Chipangura
7ACC7688ADMLRP86B7344Isuzu KB250 S/CabAngela Sanderson
8ACJ0000SC11112252Nissan TiidaTapiwa Mutsvunguma
9ACP8290JTEBH3FJ40K207185Toyota Landcruiser PradoTafara Matyokure bwa
10ACP8358URJ2024002270Toyota LandcruiserNeill Amm Grant
11ACR8803AHTCB3GS402007671Toyota FortunerChristian By Mansa Musa
12ACR8814JTMHVO5J904237441Toyota LandcruiserNorest Nyamakope
13ACR8848AHTKA3FS600622377Toyota FortunerNyasha Primrose Chibwe
14ACS35266E61102994Honda FitSharlene Nell
15ACS8978AHTZZ69G80502986Toyota FortunerTafara Chimimba
16ACS8989AHTJA3GS000222390Toyota FortunerCosta Mubata
17ADA7956AHTJA3GS9000228690Toyota FortunerTafadzwa A Chisango
18ADA7968JTJCV00W004007796Lexus LX450DLeaonard K Mushati
19ADB7289AHTGA3DD90096146Toyota HiluxPedzisai Machata
20ADB7294JTEBH3FJ30K007480Toyota PradoThomas Mangere
21ADC8043IH188-1002124Toyota HiaceCalvin Musango
22AD15971JTJCV00W104010710Lexus LX450DMichael Kunanyi
23ADJ0000ANH100108618Toyota AlphardPatience Bhabha
24ADJ1721AHTZR62G604103641Toyota FortunerNdawana Dickson
25ADS8569LHI881002157Toyota Hiace MinibusCleto Singwere
26ADU3822403064Mitsubishi Canter TruckKatanha Vision
27ADU9353AFAADGGO2AR367164Ford Ranger Pick upLovemore Hlupo
28ADV2832RU850001259Toyota Dyna TruckTichahona Zikuf a
29ADV6927SALLAAAF3BA552389Landrover Discovery 4Patrick Kanokora
30ADW8870M100A07989Toyota DuetCelestina Matonsi
31ADY2359AFAUDDNO1 VR208348Ford CourierMagini Svosve Chiedza
32ADY3896AFADXXMJ2D7E02619Ford Ranger Pick upShereni Hlanganani Enock
33ADY3947KMFZBN7BRSU048704Hyndai /H100TruckNoah Jane
34ADZ1818LH178/00073332Toyota HiaceSingwere Cleto
35ADZ2826WDF/9046632E031425Mercedes Benz SprinterManyonganise Boniface
36ADZ4656VW1ZZZ2DZDZYHO24727 VolkswagenChengetanai Chigumira
37AEA2470SR400024266Toyota Noah St WagonTarisai Masvosva
38AEA2706WDB2110612A621423Mercedes Benz E240 sedanChatiza Fungayi Primrose
39AEA5587NZE1215009877Toyota Runx SedanMazarure Alexio
40AEA6365NZE121-3020935Toyota Corolla SedanRodgers Dhliwayo
41AEA9789NCP21-0035012Toyota FuncargoDzingirai Josphat
42AEC1664KMHBT51HR4U183652Hyundai GetzNokunga Maphosa
43AED411690171126Viliant/Baracuda SedanIan Meredita Ireland
44AEE0869RZH133-1000906Toyota HiaceTalent Itai Darangwa
45AEF3016AHTZR62G004110102Toyota FortunerSilva Moses
46AEF3023JTMHVO5J304274808Toyota LandcruiserTM Supermarkets
47AEG5345AHBDSB2FF3B061202Superlink TrailerMwenezi Supplies
48AEG5346AHBDSB2RF313061203Superlink TrailerMwenezi Supplies
49AEH3885BE11007514Honda EdixSaidi Mwanyale
50AEH3907AHTJA3GS600228467Toyota FortunerFungai Mapika
51AEH3911AHTEZ399807028362Toyota HiluxPedzisai Machata
52AEH3938AHTKBBCD002968302Toyota HiluxCoventry Tazenm
53AEI9260GDJ1500017766Toyota Landcruiser PradoKezito Makuni
54AEI9276AHTEZ39G107026162Toyota HiluxThomas Mangere
55AEK2644AHTJA3GS400220724Toyota FortunerEnock Chinyowa
56AEK2948TW1LV73J404801898Toyota Landcruiser S/CabEdson Samambwa
57AEPO428ZNE100110582Toyota WishTarisai Tsvangira
58AEQ1378WDC1641862A403953Mercedes Benz ML SuvFortunate Tadyanehondo
59AEQ4128AHTJA3GS900228897Toyota FortunerLewin Neshamba
60AEQ5953NZE1210369267Toyota RunxThomas Mangere
61AER2745VBKUSR435KM354787Husqvarna F5450 Motorbike Ian Winston Enrich
62AES7634SALVA2ADH749684Landrover EvoqueElizabeth Chiyedza Chimbira
63AES8909WDD2050402R004888Mercedes Benz C200Brian Militao
64AES8912WDD2050402R244364Mercedes Benz C180Elvis Jieman
65AES8918ADM2SD85C73512710Isuzu KB300Rufus Tsvarayi
66AET0276NZE1215091517Toyota AllexTafadzwa Mangere
67AET0282NZT2603040700Toyota All ionPeter Mafuta Pirato
68AET0294NZE1210402028Toyota RunxPrince Hanyani
69AEV1047JTEBH3FJ50K147370Toyota LandcruiserThomas Mangere
70AEX4460AHTJA3GS400224627Toyota FortunerClemency Kugaura
71AEX7963JTJCV00W604005213Lexus LX450DNsingo Ketso
72AEX8116AHTZR62G404110779Toyota FortunerMurare Investments
73AEX8123WDC2030462R201088Mercedes Benz C180Bertha Chizunza
74AEY2924WDD2120242A188635Mercedes Benz E300Johnson Rusere
75AEY2925AHTJB8DC604720142Toyota HiluxTinashe Hakunavanhu
76AEY2935AHTE39G907029892Toyota HiluxWilliam Savannu
77AEY2967AHTZZ69G405041740Toyota FortunerPoshia Mujuru
78AEY4402NCP500032457Toyota ProboxZezi Manhema
79AEY4424SK22V105362Mazda BongoEdmore Ncube
80AEY5820AHTJA3GS400220240Toyota FortunerTendai Kasosera
81AFA4811GD12325010Honda FitDominic Evidence Muleya
82AFA5000GD12157867Honda FitSophia Mwayera
83AFA5050WDD2040482A490680Mercedes Benz C200Desire Madzegwara
84AFA7005TD54W107401Suzuki EscudoShelter Mavhunga
85AFA7424VWE25060551Nissan CaravanBoreman Mufandaidza
86AFA7444ZRT2603072050Toyota Al lionTendai Rex Mutanda
87AFA8004ACA365017201Toyota Rav 4Daniele Goby
88AFA9040WAUZZZ8E77A231528Audi A4Anna Muchokomori
89AFA9064NT31002590Nissan XtrailTonderai Marara
90AFA9147ACA365004042Toyota Rav 4Noria Musekiwa
91AFA9648AHTEZ39G907025051Toyota HiluxBen Simbarashe
92AFA9831NT30017504Nissan XtrailWilliam Muchono
93AFB0281AHTCB3GS602002424Toyota FortunerTeemark Investments
94AF80295MNH100072132Toyota AlphardChenesai Kaisa
95AF827041C4RJFFM4CC328347Jeep Grand CherokeeLilian Muza
96AF82722NCP200275991Toyota FuncargoMercy Bhovhara
97AF83834GD11069326Honda FitGilbert Rumbwere
98AF83902AHTCZ39G005014815Toyota HiluxTafadzwa Mange re
99AF84109JTEBH3FJ60K030462Toyota LandcruiserThomas Mangere
100AF84477KOH2000020171Toyota HiaceCharle Makosi
101AF84635GD12201372Honda FitTafadzwa Mangere
102AF84753ADM2RP85CA4606615Isuzu KB 300 LXKudakwashe Mhosva
103AF84811KDH2010062900Toyota HiaceKudzanai Zengwa
104AF85383GD12341691Honda FitAnold Musawu Nenye re
105AF85512AZT2500021362Toyota AvensisGill ord Salmon Chidziva
106AF85951GE61201544Honda FitNorman Moyo
107AFB6340Na1215003728Toyota AllexConstance Chichinya
108AF86405WAUZZZ4L2DD006058Audi Q7Weston Chiwara
109AF86537GE61012663Honda FitMuchaya Zvirimum oyo
110AF86540AHTGA3DC100870344Toyota HiluxLucky Chipunza
111AF86757AHTJA3GS300233478Toyota FortunerNulenty Enterprises
112AF86759AHTGZ39G600001498Toyota HiluxJoseph Munasi
113AF86806AHTEZ39G407030447Toyota HiluxWitness Kadzungu
114AF86957GJ11001406Honda AirwaveFrancis Kat sande
115AF87005AHTJA3GSX00220193Toyota FortunerRonald Maswela
116AF87601ADMTFR77D5C377681Isuzu K8300Taurai Runyanga
117AF87648GD12001302Honda FitLiberty Chimhanda
118AF87684GD12231765Honda FitFarai Murapa
119AF87727JTEBH3FJ60K029442Toyota PradoMemory Champion
120AFB7740GD12248059Honda FitKudzai Maraba
121AFB8215GE61090718Honda FitTawanda Chiwurunge
122AF88456LH1780017936Toyota HiaceAlubisia Zvidzayi
123AF89486GD12419526Honda FitAbigail Mugwagwa
124AF89548JTEBH3FJOOK087157Toyota PradoFordson Mungarambwi
125AFCO541AHTYZ59G608002460Toyota FortunerMarshal Mutandwa
126AFC5763NCP961006794Toyota BellaPrecious Bhokoro
127AFC5931AHTDR22G305514850Toyota Hilux S/CabEmmanuel P Gwatidzo
128AFC6290JTMHVO5JX05000791Toyota LandcruiserBirimhiri Comfort
129AFC6473ADM2RS85BA4542465Isuzu KB300 S/CabJeremy Phiri
130AFC6515ADNG420000A039761Nissan Hardbody S/CabEliot Gomo
131AFC6613SALVA2ADOGH081280Landrover EvoqueBenjamin Ganyiwa
132AFC6691AHTTGA3DD900972824Toyota HiluxEverjoy Mamutse
133AFC6733WAUZZZ8E16A078479Audi A4Washington Manguwu
134AFC6847WDD2130042A286758Mercedes Benz E220Brian Kaukonde
135AFC7569WDF9036622A979540Mercedes Benz Sprinter
PanelWellington Nyakabau
136AFC7843AHTFZ29G109012068Toyota Hilux D/CabShepherd Mpala
137AFC8299AHTGA3DD800971616Toyota HiluxVictor Tinashe Magidivani
138AFC8825ADMTFS77D5C342097Isuzu KB300Nyas ha Fibion
139AFC9417AFAPXXMJ2PJUO2513Ford RangerJohannes Tinotenda Mpariwa
140AFC9501AHTCB8GS302201511Toyota FortunerClemence Chipangura
141AFC9545AFAPXXMJ2PEJ86205Ford Ra nger D/CabYovan Trading
142AFC9547AHTGA30D800973284Toyota HiluxTinashe Gwezuva
143AFC9568AFAPXXMJ2PCA37727Ford RangerBetty Muringapasi
144AFC9582AHTKA3FS100611772Toyota FortunerPercival Mubaiwa
145AFC9588AHTJA3GS300222075Toyota FortunerOnismus Sosa
146AFC9605AHTHA3CD603418422Toyota HiluxColleta Mukaro
147AFC9629ADMTFR77D5C322515Isuzu KB300Morrison Kadzviti
148AFC9748AHTEZ39G107031426Toyota HiluxTaurayi Runyanga
149AFC9814AFAPXXMJ2PDD51779Ford RangerLe ornard Chauraya
150AFC9840AHTHA3CD403425030Toyota HiluxKudakwashe Manika
151AFD0244WDD2120542A061693Mercedes Benz E300Patience Tendai Mudhaura
152AFD0531NZE1215107352Toyota RunxTafadzwa Mangere
153AFD0543GE61005310Honda FitMareya Gift
154AFD0622WDC1641772A547307Mercedes Benz MI350Chipo Rubvuwe
155AFD0971WDD2040412A180466Mercedes Benz C200Munyaradzi Chikava
156AFD1077WDD2040542Al22447Mercedes Benz C200Winston Makosa
157AFD1213WDB21102228353069Mercedes Benz E350Prince Matanhire
158AFD1437WDD2120592A521177Mercedes Benz E300Leon Mapako
159AFD1674W08211022213344025Mercedes Benz E320Gideon Mahleka
160AFD2189GD8110651Honda FitMartin Mute mi
161AFD3449GD12130209Honda FitTafadzwa Mangere
162AFD3629MR20286588ANissan DualisPedzisai Mudiwa
163AFD3718FG10127087Nissan BluebirdVelapi Tadzoka
164AFD4013GE71002208Honda FitMalcom Dulla Tekeshe
165AFD4556NZE1245000924Toyota RunxNyasha Usande
166AFD519211213982Nissan TiidaChihowa Curvin Tinashe
Kugotsi
167AFD5223ANH100016352Toyota AlphardTinashe Gwezuva
168AFD6091WDD2040482A434870Mercedes Benz C200Samson Zunzanyika
169AFE0186AHTEZ39G807014283Toyota Hilux D/CabBabington Mazhanga
170AFE0263ADMTFR77D5C380414Isuzu KB300Admire Jaji
171AFE0264AFAPXXMJ2PFT10705Ford Ranger D/CabAnnefield Kanyowa
172AFE0268AFAPXXMJ2PEM11990Ford Ranger D/CabCecil Kashiri
173AFE0317AHTEZ39G407030190Toyota HiluxZivanai Martin Madziva
174AFE0319AHTJAGS300229317Toyota FortunerMarina Nyoni
175AFE0408AFITJ88DD604758110Toyota HiluxMutero High School
176AFE0424AHTGA8DB601111736Toyota Hilux S/CabOnias Gaba
177AFE0459TW1LV73J304802038Toyota La ndcruis er S/CabAllan Dz ere
178AFE1851AHTEZ39G307025000Toyota HiluxPercival Mubaiwa
179AFE1857SALLAAAF3AA522312Landrover Discovery 4Marshal Tendayi
180AFE1928AHTZZ69G005042593Toyota FortunerEdson Chiriga
181AFE1932WDD2050082R146631Mercedes Benz C200Tafadzwa Munyashu
182AFE2081MROFZ29G602562551Toyota HiluxGam esoft Technologies
183AFE2239SALVA2AG3CH612265Range Rover EvoqueEdwin Saikonda
184AFE2268ATHGA3DD300971684Toyota HiluxEnock Gweru
185AFE2275AH I LL69G705035544Toyota FortunerWalter Musanhu
186AFE2428AHTDR22GX05509449Toyota HiluxKudakwashe Manika
187AFE3094AHTCB8GSX02200372Toyota FortunerTatenda Ronald Cock
188AFE3137ADMURCERSC4660311Isuzu KB300Letty Mkwamba
189AFE3224WDD2040282R808448Mercedes Benz C350Kudakwashe Manikwa
190AFE3367AHTGA3DD600971159Toyota HiluxTariro Muradzikwa
191AFE3496AHTEZ39GX07034955Toyota Hilux D/CabTafadzwa Chidewe
192AFE3550ADMTFR54FfTM926130Nissan Hardbody S/CabMisheck Gumira
193AFE3862AHTZBDD004753162Toyota Hilux D/CabPeter Yuda
194AFE3966AHTGA30D100973000Toyota HiluxPaidamoyo Fumphanda
195AFE4006AFAPXXMJ2PGL07609Ford RangerEnock Chinyowa
196AFE4038AH I LL69G305029126Toyota FortunerBlessed Ndou
197AFE5261AHTHZ29GX02200539Toyota HiluxTafadzwa Mangere
198AFF0157GE61097244Honda FitTendai Maphosa
199AFF0468SK22MN203438Nissan VanetteEnock Ali
200AFF0703AFAPXXMJ2PJ558891Ford Ranger D/CabEsnath Hamandishe
201AFF1241AFITJA3GS900221271Toyota YFM 700FWAD Q
CycleWisem Taziwa Chatsika
202AFF2565GD21902911Honda FitTafadzwa Mangere
203AFF2599GD12260476Honda FitAbigail Mugwagwa
204AFF2730NT31007544Nissan XtrailTanaka Mudiwa
205KANGARA3TW18V71J00490185Toyota LandcruiserKudzanayi Kangara
206S888WDD2120242A162574Mercedes Benz E350Calisto Mawuto
207NilSKF6VM 100347Mazda BongoVonisai Mabhobho
208NilJTNZDREV30J049708Toyota Rav 4Karen Mangaz ha
209NilVWE25052261Nissan CaravanBoreman Mufandaidza
210NilLH1861001786Toyota HiaceShadreck Chinya ma
211NilJTMHV05J804267580Toyota LandcruiserRufaro Mutenhabundo
212NilGD61271520Honda FitLivingstone Ndoro
213NilSD89T402842Mazda BongoRoy Dzinemarira
214NilAHTCW12GX04044286Toyota Hilux S/CabTapiwa Nheweyembwa
215NilAHTGZ39G500002318Toyota HiluxTafadzwa Mangere
216NilGD12204353Honda FitThomas Mange re
217NilGE61305953Honda FitThomas Mange re
218NilGD12303896Honda FitPeter Majakara
219NilFB15052895Nissan SunnyGeorge Zvemoyo
220NilYVIV517K2IL735022Volvo S40Ronald Machacha
221NilSCP921006033Toyota DynaSlyvester Sande
222NilAHTZZ696005007164Toyota FortunerProsper Gam biza
223NilGRX1250003649Toyota Mark XLisa Spiwe Wagoneka
224NIIGD11155483Honda FitNever Madiwa
225NilGE61021612Honda FitEdmore Chitowa
226NIIGE61005706Honda FitEdmore Chitowa
227NilWDC1660242A057632Mercedes Benz ML350Tichaona Chitehwe
228NilAHTGA3DD300960913Toyota HiluxNtuntuko Everton Mlalazi
229Nil2SZ1473576Toyota BertaTapson Chauke
230NilSCP905077565Toyota VitzEdmore Chitowa
231NIIGD12244682Honda FitMartin Mutemi
232NilAHTYZ59G008009212Toyota FortunerLeo Kudzai Marowa
233NilRE41004952Honda CRV Station WagonEdna Nhundu
234NilGD12203122Honda FitSamson Wachi
235NilGE61102994Honda FitSharlene Nell
236NilGD12198668Honda FitKudakwashe Manyere
237NIIAHTFZ29G0090146053500 Toyota HiluxPhineas Chikodzi
238NilGD12428510Honda FitDaniel Chivi
239NilJTERB71J300093805Toyota LandcruiserNorwegian Peoples Aid
Mutare
240NilGD12160387Honda FitEvelyn Muleya
241NilGD12343824Honda FitJonathan Chingoma
242NilWDD2040412A086228Mercedes Benz C200Naume Chipindu
243NilADMDN13E974415372Hummer H3Munyaradzi T Bamhare
244NilZNE100068705Toyota WishFadzai Chahuruva
245NilSR400025372Toyota NoahChirinda Onias
246NilAFANXXMJ2NJY50610Ford Ranger S/CabInnocent Makope
247NilAAQU764BA476F25Henred AfritTrailerSightscore Investments
248NilABS00542010510201Henred AfritTrailerSightscore Investments
249NilAAUO23CA9VH 80978Henred AfritTrailerSightscore Investments
250NilGE61053124Honda FitTerry Kaseke
251NilAAJLT670LCJ368263Jurgens Box TrailerPriviledge Mugova
252NilSK22V203206Mazda BongoMandlyaenkosi Zhou
253NilGD12399614Honda FitSusan Karimatsenga
254NilGD12427946Honda FitAuxcillia Mauto
255NilSE58T206191Mazda BongoNhamoinesu Mahachi
256nilAHTEZ39G607014511Toyota HiluxHerbert Jena
257NilACA365007928Toyota Rav4Patience Chikodzi
258NilGD12235211Honda FitSusan Karimatsenga
259NilAFAGXXMJ2GER27849Ford RangerTirivaori Mutsakari
260NilXZU4111001973Hino DutroRudo Mahwida
261NiLQG10166418Nissan BluebirdLeroy Luke Chigwidi
262NilXZU4141007824Hino DutroTazviwona Manomano
263NilGD12204388Honda FitTonderaiNyamania
264NilJTMBA31V906066352Toyota Rav4Agnella Banda
265NilWDD2040412A203838Mercedes Benz C200Rebecca Kadakure
266NilGD31538062Honda FitCourage Matiki
267NilAZT2500038921Toyota AvensisAlberto Nkiwane
268NilMMM156EG0DH630474Chevrolet CaptivaKeith Nkomo
269NilGD12110535Honda FitVelapi Tadzoka
270NilGE61200544Honda FitIshmael Mlambo
271NilWDC2030462R238893Mercedes Benz C200Edith Kadakure
272NilGD11759490Honda FitAbitary Muposhi
273NilAHTGA300100973885Toyota HiluxBravura Zimbabwe
274NilGD12185153Honda FitLiberty Chimhanda
275NilGD12256094Honda FitAuxcillia Mauto
276NilGD12222474Honda FitMelody Mugwagwa
277NilZNE100396056Toyota WishMunyaradzi Gango
278NilG11018820Nissan BluebirdPeter Majakara
279NilGJ11021606Honda AirwaveAurther Mutiwokuziva
280NilVWE25128223Nissan CaravanKudakwasheZowe
281NilLH1861002166Toyota HiacePedzisai Machata
282NilZNE100345632Toyota WishOscar Mutanhaurwa
283NilTD25222100ANissan AtlasNdimu Dube
284NilWDD2040462A067708Mercedes Benz C180Wadzanai Mudiwa
285NilNZT2603018870Toyota AllionMusawenkosi Gumbo
286NilSR500076871Toyota NoahEdias Tic hatonga
287NilKSP905014083Toyota VitzEdward Bawa
288NilZNE100089200Toyota WishTaruvinga Mativenga
289NilWDB2110422A651029Mercedes Benz E250Clyde Anesu Madzikanda
290NilGD12213382Honda FitObey Govanai
291NilGD12135961Honda FitPatience Masiiwa
292NilGD12185393Honda FitBoreman Mufandaidza
293NilGD12162613Honda FitTinashe Marimbe
294NilGE61084894Honda FitNgonidzashe Viyano
295NilLH1861002166Toyota HiacePedzisai Machata
296NilVWE25807261Nissan CaravanEdson Imbayago
297NilKDH2000078206Toyota HiaceBernard Muchokwa
298NilGM 2254952Honda FitFarai Chikami
299NilJTELV73J807003193Toyota Landcruiser S/CabTatsaukana Kawanza
300NilZNE100022745Toyota WishAbitary Mupos hi
301NilZNE100096127Toyota WishInnocent Chikati
302NilGD12179009Honda FitKhulani Mukusha
303NilWBAK5820500543718BMW X5Rumbidzai Jane
Ramhwewa
304NilGD12336250Honda FitTinarwo Nyevero
305NilSALLAAAF5EA701126Landrover DiscoveryEugene K Chikepe
306NilADNCPUD22Z0070199Nissan NP300 Double CabTonderai M R Saurom be
307NilACA3652003499Toyota Rav 4Arthur Nhidza
308NilBU1050100611Toyota DynaBlessing Marova
309NilGJ11031417Honda AirwaveArther Mutiwokuziva
310NilG012178412Honda FitEnia Gotora
311NilAFAMOCMJ2PJM14742Ford Ranger D/CabBongani Majakwara
312NilGD12249373Honda FitTinashe Marimbe
313NilGD11108035Honda FitArtkinson Madzivire
314NilLJSKA9GX4JD008021Yaxing BrandVordim Trading
315NilLJSKA9G13J0008023Yaxing BrandVordim Trading
316NilAHTCS12G707584589Toyota Hilux S/CabNelson makwazhi
317NilAHTCS12G707584589Toyota Hilux S/CabNelson makwazhi
318NilWDC1660242A427727Mercedes Benz ML350Edmond Tome
319NilGD12304620Honda FitEvelyn Muleya
320NilADNADGD22ZR047975Nissan NP300 S/CabTatsaukana Kawanza
321nilAHTZZ69G205037301Toyota FortunerSim barashe Ndoro
322NilSALVA2A93CH612265Range Rover EvoqueEdwin Saikonda
323NilWDC16602428065875Mercedes Benz GLE350DThembani Ncube
324NilADMHRCCRXC4641709I suzu KB300 0/CabCanaan Mukorera
325NilWDD2042492F827929Mercedes Benz C180Tatenda Faith Nyatoti
326NilXKU3480001051Hino DutroBernam Chibanda
327NilANH100026152Toyota AlphardTondepi Muzenda
328NilGD12109478Honda FitShepherd Muteveri
329NilNCP500038849Toyota ProboxJester Gibbons
330NilGd61100751Hon da AriaWebster Muchakazi
331NilZCFC3581 00D252815Iveco Daily Panel VanMotor Blitz
332NilAHTYZ59G508006726Toyota FortunerEdridg e Gam biza
333NilCCEFW105128Mazda Bi anteChen esai Kaisa
334NilKGC1001003 85Toyota PassoHeigh Anne
335NilWVWZZZ1 KZCW264608Vw GolfAndrew Matong o
336NilAHTZZ69G805 029Toyota FortunerTafara
337NilWD8211 0228055835Mercedes Benz E320Tate nda Jennet Mwayera
338NilAHTC1G55D2201 851Toyota FortunerJackson Malate
339NilRE41 000280Honda CRVEste en Glint
340NilRE41 01247 6Honda CRVSakile Nhidza
341NilKDJ1 200044665Toyota LandcruiserRu do Karen Kuzamba
342NilW8A3A5 2030F254123Bmw 3 281Obert Ndlovu
343NilWDD2120542A04755 2Mercedes Benz E350Simbarash e Nyabereka
344NilAHTJA3GS500221882Toyota FortunerPetros Chigodora
345NilAHTYZ59G508018505Toyota FortunerElizabeth Chiyedza
346NilNJ10124140Nissan Dual isAgnes Chatsama
347NilGD1203 6734Honda FitWilson Ntini
348NilGD12437651Honda FitTaurai Chada
349NilGD11209953Honda FitAmos Mtandani
350NilAHTFZ29G909000217Toyota HiluxRodrick Mupfuritsa
351NilADMTFR77H4C205462Isuzu K8250Simbarashe Muhloro
352NilKL1J69ECK538615Chevrolet CruzeHazvinanyore Chagonda
353NilACA31 5004 276Toyota Ray 4Vanessa Wilson
354NilZNE1 00319039Toyota WishWhatm ore Nyahun da
355NilRD61002327Honda CRVAime Daisy Nicole
356NilKDJ950036193Toyota PradoTheresa Rutsvara
357NilYV2R50201EN92225 2Volvo 440Skyloom Enterprises
358NilAHTYU59G7 04000352Toyota FortunerFloyd Muchena
359NilWDC1641862A703264Mercedes Benz ML350Winni e Chi dyiwa
360NilADMTFR77D4C258403Isuzu K8300Simbarashe Ben
361NilSALL NABG1 5A474161Landrover FreelanderEdwin Ndlovu
362NilWMWRC32020TJ31 214BMW Mini CouperLove more Kudzanai Mufusire
363NilWDB211 0562A8861 67Mercedes Benz E350Tinashe Sabn et Garufu
364NilGE61 067864Honda FitSimon Mubaiwa
365NilGE61012822Honda FitSimon Mubaiwa
366NilSALL DHHF7WF827073Landrover DefenderWayne Dietrechsen
367NilAHTGA3DD600961019Toyota HiluxEpaphras Zvi ri mumoyo Muchaya
368NilWDD2050402R005210Mercedes 8 enz C180Cyprian Paidamoyo Rupende
369NilSC11142758Nissan TiidaLoreen Motsi
370NilLH1860001 566Toyota HiaceTrymo re Mu tema
371NilAHTEZ39G707 033567Toyota HiluxBusani Si banda
372NilER3P1 06161 69Mazda Cx7Kudakwashe Paul Mawire
373NilACU300064759Toyota HarrierPervaiz Ju nai d
374NilMNTBAA81 7Z000414 9Nissan SylphyClemency Kug aura
375NilG11002048Nissan BlluebirdRodolf Mukondiwa
376NilG11001490Nissan BluebirdRodolf Mukondiwa
377NilGG3511 8276Mazd a Ate nzaGrafton Tendai Pin dukai Ch imaniki re
378NilNG11010834Nissan BluebirdJeremiah Chiware Ncube
379NilGD31502949Honda FitSandra Khumalo
380NilWD8211 0412 839437 8Mercedes El enz E200Charles M uzavazi
381NilGE611 8365 2Honda FitClare Sand ile Sibanda
382NilGE611 76833Honda FitMunyaradzi Maparara
383NilWDC1641862A 16191 5Mercedes Benz MI3 50Howard Mutanha
384NilWDD2120542A060954Mercedes B enz E300Kudakwash eJ ameson
385NilBL5028022Subaru LegacyJordache Clifford
386Nil1J 8GM58K1 5W529699Jeep CherokeeBrighton Mwerenga
387NilWAUZZZ4L08D01 5671Audi Q7Tapfu ma Micheal Chikuti
388NilJTMHVO5J 904043587Toyota Lan dcrui serPalestine Nyenyewa
389NilAHTBBOJE000002959Toyota CorollaBlessing Chapfunya
390NilKSP90516477Toyota VitzPriority Samuriwo
391NilADNT520000000021 7Nissan UD 70C harle s M udavan hu
392NilGRX12000354 53Toyota Mark XNo ntobe ko Sibanda
393NilZNE100075210Toyota WishJordan Fi del is M uwirimi
394NilZNE100124 913Toyota WishFungai M sin do
395NilAHTFZ29G809014089Toyota Hilux D/CabBrian Gutu
396NilSALWA2FE8GA550422Landrover Ran geroverS iyawamwaya Patrick
397NilAHTZR62G804100465Toyota FortunerPeter Muriro
398NilGD12259489Honda FitA binations Mutiwokuziva
399NilGD12223392Honda FitTend ai J onga
400NilGE61031625Honda FitTinashe Marim be
401NilAFAPXXMJ2PDD53396Ford Ranger Twin CabJoseph Di mma
402NilAHTFZ29G809014089Toyota Hilux Twin CabGutu Brian
403NilJTMHVO5J 904043587Toyota Lan dcrui serPalestine Nyenyewa
404NilNCP250039393Toyota Fun carg oMento Mudyanembwa
405NilSALWA2AK2KA4251 32Landrover Ran geroverWaved ay Nyagura
406NilSALLAAAF3AA547974Landrover DiscoveryNelson Mu kwazhi
407NilAFAPXXMJ2PHC21881Ford Ranger D/CabMichael Chikutu
408NilAHT31GNK008012 633Toyota Hilux S/CabSizibaLizwe
409NilAAVZZZ65ZFU002399Volkswagen PoloC hisewe Silvern
410NilADMTFR77D5C27 0549Isuzu K8300 Double CabSimbarashe Ben
411NilAHTGA3DDX00965624Toyota Hilux S/CabChirekaAlbert
412NilJTFSS23P400176032Toyota Quantum Panel VanTercia Mpamhadzi
413NilGE61154104Honda FitAtkinson Madzivire
414NilAHTGA3DD900966229Toyota Hilux D/CabSavada Archford
415NilAHTL852E003124042Toyota CorollaThomas M ang ere
416NilGE610 84894Honda FitNg onidzashe Viyano
417NilWDD2040412A055398Mercedes Benz C200Emmerson Hokonya
418NilGD32009528Honda FitSurprise Shonai
419NilAHTC88GS502200649Toyota FortunerShelter Chikoto
420NilKGC100299125Toyota PassoJemias Muvirimi Gwasira
421NilAHTSX22P507025058Toyota QuantumGodfrey Marara
422NilW0C2030422R14 9150Mercedes Benz C200Tariro M oyo
423NilQNC100056947Toyota PassoCI eopas Tongogara
424NIINCP810092162Toyota SientaNoel Bechani
425NilKG11007931Nissan BluebirdOsca Mtan aukwa
426NilGD11121 885Honda FitTendai Hlupo
427NilAHTGA3DD900961368Toyota Hilux D/CabWilliam Chi kutu
428NilAFAPXXMJ2PER25970Ford Ranger D/CabDickson Ndawana
429NilRZN2150007673Toyota Hilux SurfAndrew Smith
430Nil1C4RJFXG6FC7444 84Jeep Grand CherokeeBunny Mbobola
431NilAHTJA3 GS 900233582Toyota FortunerCourage Mugabe
432NilGD81302895Honda FitYolanda Hapureni
433NilGD1 2200330Honda FitRonald Kaseke
Source – Byo24



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